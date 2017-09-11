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Россия
Миронов выиграл на выборах губернатора Ярославской области
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    Миронов выиграл на выборах губернатора Ярославской области

    9:03  11 Сентября 2017
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    Миронов выиграл на выборах губернатора Ярославской области

    Ярославль, 11 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов («Единая Россия») набрал 84,04 процента голосов избирателей.

    Миронов выиграл на выборах губернатора Ярославской области

    Отметим, что более 96 тыс. жителей Ярославля отдали свои голоса на прошедших выборах. На второй строчке расположился кандидат от КПРФ Михаил Парамонов, сумевший набрать 8,99%.

    Миронов выиграл на выборах губернатора Ярославской области

    Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Калининградской области Антон Алиханов победил в выборах, набрав 81% голосов избирателей. 

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    Автор: Дана Балан
    #выборы #россия #алиханов #миронов
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