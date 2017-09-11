Миронов выиграл на выборах губернатора Ярославской области

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Ярославль, 11 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов («Единая Россия») набрал 84,04 процента голосов избирателей.

Отметим, что более 96 тыс. жителей Ярославля отдали свои голоса на прошедших выборах. На второй строчке расположился кандидат от КПРФ Михаил Парамонов, сумевший набрать 8,99%.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Калининградской области Антон Алиханов победил в выборах, набрав 81% голосов избирателей.