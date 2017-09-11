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Ученые сообщили о солнцетрясении после четвертой мощнейшей вспышки за неделю
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    Ученые сообщили о солнцетрясении после четвертой мощнейшей вспышки за неделю

    9:05  11 Сентября 2017
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    Ученые сообщили о солнцетрясении после четвертой мощнейшей вспышки за неделю

    Москва, 11 сентября. Очередная вспышка на Солнце, произошедшая около 19 часов по московскому времени в воскресенье и достигшая мощности X8.2, сопровождалась мощным солнцетрясением — колебанием поверхности Солнца. Индекс солнечной активности в настоящее время достигает 9,8 баллов из 10 возможным.

    Специалисты российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН) отмечают, что очередная вспышка стала четвертой мощнейшей вспышкой на Солнце за неделю. Как отмечают ученые, солнцетрясение не способно причинить какого-либо вреда жителям Земли и даже влияние мощнейших солнечных вспышек на здоровье жителей Земли пока не доказано.

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    Автор: Валентин Меликов
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