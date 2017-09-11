Ученые сообщили о солнцетрясении после четвертой мощнейшей вспышки за неделю

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Москва, 11 сентября. Очередная вспышка на Солнце, произошедшая около 19 часов по московскому времени в воскресенье и достигшая мощности X8.2, сопровождалась мощным солнцетрясением — колебанием поверхности Солнца. Индекс солнечной активности в настоящее время достигает 9,8 баллов из 10 возможным.

Two solar flares were released by the Sun this morning, one of which was the most powerful flare recorded since 2008 https://t.co/XpSiMdU159 pic.twitter.com/oYgptLJKyj — NASA (@NASA) September 6, 2017

Специалисты российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН) отмечают, что очередная вспышка стала четвертой мощнейшей вспышкой на Солнце за неделю. Как отмечают ученые, солнцетрясение не способно причинить какого-либо вреда жителям Земли и даже влияние мощнейших солнечных вспышек на здоровье жителей Земли пока не доказано.