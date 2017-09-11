Железобетонный аргумент: Захарова ответила на заявление Меркель о Крыме

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Москва, 11 сентября. Мария Захарова назвала «железобетонным аргументом» заявление немецкого канцлера о Крыме.

Так на днях Ангела Меркель в интервью одному из местных СМИ, отвечая на вопрос журналиста, вдруг заявила, что воссоединение Крыма с Россией – это тоже самое, как не мечтать во времена ГДР о единстве двух немецких государства.

«Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?», — написала в ответ на эту у себя в Facebook официальный представитель российского МИД.

Помимо сравнения Захарова назвала слова Меркель «железобетонным аргументом», которые указывают на историческую справедливость.