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Железобетонный аргумент: Захарова ответила на заявление Меркель о Крыме
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    Железобетонный аргумент: Захарова ответила на заявление Меркель о Крыме

    8:43  11 Сентября 2017
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    Железобетонный аргумент: Захарова ответила на заявление Меркель о Крыме

    Москва, 11 сентября. Мария Захарова назвала «железобетонным аргументом» заявление немецкого канцлера о Крыме. 

    Так на днях Ангела Меркель в интервью одному из местных СМИ, отвечая на вопрос журналиста, вдруг заявила, что воссоединение Крыма с Россией – это тоже самое, как не мечтать во времена ГДР о единстве двух немецких государства.

    «Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?», — написала в ответ на эту у себя в Facebook официальный представитель российского МИД.

    Помимо сравнения Захарова назвала слова Меркель «железобетонным аргументом», которые указывают на историческую справедливость.

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    Автор: Константин Терехов
    #ангела меркель #мария захарова #крым
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