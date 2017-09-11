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КНДР пообещала Вашингтону «боль и страдания» в ответ на новые санкции
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    КНДР пообещала Вашингтону «боль и страдания» в ответ на новые санкции

    8:46  11 Сентября 2017
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    КНДР пообещала Вашингтону «боль и страдания» в ответ на новые санкции

    Пхеньян, 11 сентября. Северная Корея готова оказать серьезное сопротивление Соединенным Штатам в случае введения новых ограничений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на дипломатическое ведомство КНДР. 

    Северокорейское руководство считает, что Вашингтон хитро манипулирует Советом безопасности ООН, чтобы ужесточить санкции против республики ввиду испытания ядерного оружия.

    КНДР пообещала Вашингтону «боль и страдания» в ответ на новые санкции

    В МИД Северной Кореи пообещали, что шаги, которые страна предпримет в отношении США, «приведут к боли и страданиям американского народа».

    Кроме того, Пхеньян заявил, что для того, чтобы избежать полной ликвидации Вашингтон обязан прекратить политические, экономические и военные столкновения.

    КНДР пообещала Вашингтону «боль и страдания» в ответ на новые санкции

    Напомним, ранее стало известно, что США планируют вынести на голосование Совбеза ООН резолюцию по новым санкциям против Северной Кореи.

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    Автор: Дана Балан
    #сша #кндр #северная корея
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