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Россия
Россияне считают борьбу с коррупцией и экономический рост главными задачами РФ
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    Россияне считают борьбу с коррупцией и экономический рост главными задачами РФ

    8:33  11 Сентября 2017
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    Россияне считают борьбу с коррупцией и экономический рост главными задачами РФ

    Москва, 11 сентября. Более 70% россиян считают, что получение взятки с использованием служебного положения никогда не может быть оправданно. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок, две трети граждан считают коррупцию главной проблемой в государстве.

    Борьбу со взятками в РФ назвали главной задачей на ближайшие годы 43% респондентов. При этом ради достижения этой задачи 12,8% опрошенных готовы поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире.

    42% опрошенных считают главной задачей на 10-15 лет ускорение экономического роста. Среди основных задач граждане называют экономический рост и повышение комфорта.

    Россияне считают борьбу с коррупцией и экономический рост главными задачами РФ

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    Автор: Алия Садыкова
    #россия #опрос #взятки #корруция
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