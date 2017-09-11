Россияне считают борьбу с коррупцией и экономический рост главными задачами РФ

В Избранное

Москва, 11 сентября. Более 70% россиян считают, что получение взятки с использованием служебного положения никогда не может быть оправданно. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок, две трети граждан считают коррупцию главной проблемой в государстве.

Борьбу со взятками в РФ назвали главной задачей на ближайшие годы 43% респондентов. При этом ради достижения этой задачи 12,8% опрошенных готовы поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире.

42% опрошенных считают главной задачей на 10-15 лет ускорение экономического роста. Среди основных задач граждане называют экономический рост и повышение комфорта.