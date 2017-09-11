Батальон «Донбасс» охранял проникшего на Украину Саакашвили

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Львов, 11 сентября. Кафе, в котором бывший грузинский президент Михаил Саакашвили встречался с мэром Львова Андреем Садовым, охраняли бойцы батальона «Донбасс» (запрещен в России).

По прибытии во Львов экс-глава Одесской области встретился с градоначальником. Два политика поужинали в ресторане Mons Pius, пишут украинские СМИ.

Согласно имеющимся данным, заведение, в котором находились скандальный Саакашвили и мэр Львова, было оцеплено бойцами батальона «Донбасс».

Садовый резко раскритиковал действия пограничной службы Украины на КПП «Шегини», назвав их неприемлемыми.

Саакашвили выразил недовольство тем, что «Миротворец» внес его в «черный список» и обвинил в этом главу министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Ранее стало известно, что Нацполиция завела уголовное дело против проникшего на Украину Саакашвили.