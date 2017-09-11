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Происшествия
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Украина
Батальон «Донбасс» охранял проникшего на Украину Саакашвили
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    Батальон «Донбасс» охранял проникшего на Украину Саакашвили

    8:35  11 Сентября 2017
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    Батальон «Донбасс» охранял проникшего на Украину Саакашвили

    Львов, 11 сентября. Кафе, в котором бывший грузинский президент Михаил Саакашвили встречался с мэром Львова Андреем Садовым, охраняли бойцы батальона «Донбасс» (запрещен в России).

    По прибытии во Львов экс-глава Одесской области встретился с градоначальником. Два политика поужинали в ресторане Mons Pius, пишут украинские СМИ.

    Согласно имеющимся данным, заведение, в котором находились скандальный Саакашвили и мэр Львова, было оцеплено бойцами батальона «Донбасс». 

    Батальон «Донбасс» охранял проникшего на Украину Саакашвили

    Садовый резко раскритиковал действия пограничной службы Украины на КПП «Шегини», назвав их неприемлемыми.

    Саакашвили выразил недовольство тем, что «Миротворец» внес его в «черный список» и обвинил в этом главу министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. 

    Ранее стало известно, что Нацполиция завела уголовное дело против проникшего на Украину Саакашвили. 

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    Автор: Дана Балан
    #украина #саакашвили
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