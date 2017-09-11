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Общество
Россия обогнала США по продажам экологичных автомобилей
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    Россия обогнала США по продажам экологичных автомобилей

    8:15  11 Сентября 2017
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    Россия обогнала США по продажам экологичных автомобилей

    Москва, 11 сентября. Российская Федерация по продажам экологически «чистых» автомобилей обогнала Соединенные Штаты.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследования Международного энергетического агентства, доля продаж подобных авто в стране составила 40%. При этом в Штатах подобный показатель составляет лишь 35%.

    Как говорится в документе, начиная с 2005 года в нашей стране продажи легковых транспортных средств с выхлопом двуокиси углерода менее 180 г на км выросли в четыре раза.

    Кроме того, за тот же период времени продажи авто с высоким, то есть свыше 240 граммов на км и сравнительно высоким (до 240 гр) уровнем загрязнения снизились до 10% и 50%, соответственно.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #экология
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