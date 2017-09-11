Россия обогнала США по продажам экологичных автомобилей

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Москва, 11 сентября. Российская Федерация по продажам экологически «чистых» автомобилей обогнала Соединенные Штаты.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследования Международного энергетического агентства, доля продаж подобных авто в стране составила 40%. При этом в Штатах подобный показатель составляет лишь 35%.

Как говорится в документе, начиная с 2005 года в нашей стране продажи легковых транспортных средств с выхлопом двуокиси углерода менее 180 г на км выросли в четыре раза.

Кроме того, за тот же период времени продажи авто с высоким, то есть свыше 240 граммов на км и сравнительно высоким (до 240 гр) уровнем загрязнения снизились до 10% и 50%, соответственно.