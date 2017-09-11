Врио губернатора Калининградской области победил в выборах с 81% голосов

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Москва. 11 сентября. По итогам выборов руководителей региона в Калининградской области врио губернатора Антон Алиханов набрал 81% голосов.

Как рассказали в областном избиркоме, кандидат от «Единой России» Алиханов смог набрать 81,06% голосов. Большинством голосов он побеждает в выборах.

Соперник губернатора Игорь Ревин набрал 8,89 % голосов. Также Евгений Мишин набрал 5,47%, а Екатерина Тимофеева — 2,53% голосов.