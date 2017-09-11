Ураган «Ирма» затопил деловой центр Майами
Майами, 11 сентября. Обрушившийся на южные берега США ураган «Ирма», которому незадолго до вступления на берег была вновь присвоена высшая пятая категория опасности, принес во Флориду катастрофических масштабов наводнения. Видеозаписи, сделанные в деловом центре Майами, свидетельствуют о том, что центр крупного города превратился в бурное море, а в возвышающихся над волнами небоскребах прячутся люди, решившие не покидать город при эвакуации.
Stay Out Of The Water...#HurricaneIrma Is Not Finished Yet...#hurricaneirma2017 #Miami #Irma #StormSurge pic.twitter.com/q2JTXv98vU— Right Voice Now (@rightvoicenow) September 11, 2017
В настоящее время в штате Флорида более 3,4 миллионов домов оказались без электричества, эвакуированы около 7 миллионов человек. Власти штата уточняют количество погибших и пострадавших в результате удара стихии, точные данные пока неизвестны. Постоянная скорость ветра в урагане «Ирма» достигает 160 км/час, от него уже пострадал город Форт-Майерс, а в настоящее время ураган приближается к Сэйнт-Питерсбургу.
#Miami Downtown Underwater— Right Voice Now (@rightvoicenow) September 11, 2017
Help Your Neighbours #BeSafe#KeyWest #Florida #hurricaneirma2017 #HurricaneIrma #irma pic.twitter.com/M6rwqwBpCU
Flying crane in Miami #irma2017 #Irma #Miami pic.twitter.com/065KFzFJAt— My Palm Beaches☀️ (@ThePBCFlorida) September 11, 2017
Несмотря на более чем суровые погодные условия, после эвакуации немедленно началось мародерство — причем грабителей интересуют не предметы первой необходимости, а оставленные при эвакуации дорогие товары, например, обувь.
VIDEO: News cameras catch looters stealing from Miami foot locker store as #Irma moved ashore pic.twitter.com/2lbUJ0CXm9— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) September 11, 2017