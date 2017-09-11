Ураган «Ирма» затопил деловой центр Майами

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Майами, 11 сентября. Обрушившийся на южные берега США ураган «Ирма», которому незадолго до вступления на берег была вновь присвоена высшая пятая категория опасности, принес во Флориду катастрофических масштабов наводнения. Видеозаписи, сделанные в деловом центре Майами, свидетельствуют о том, что центр крупного города превратился в бурное море, а в возвышающихся над волнами небоскребах прячутся люди, решившие не покидать город при эвакуации.

В настоящее время в штате Флорида более 3,4 миллионов домов оказались без электричества, эвакуированы около 7 миллионов человек. Власти штата уточняют количество погибших и пострадавших в результате удара стихии, точные данные пока неизвестны. Постоянная скорость ветра в урагане «Ирма» достигает 160 км/час, от него уже пострадал город Форт-Майерс, а в настоящее время ураган приближается к Сэйнт-Питерсбургу.

Несмотря на более чем суровые погодные условия, после эвакуации немедленно началось мародерство — причем грабителей интересуют не предметы первой необходимости, а оставленные при эвакуации дорогие товары, например, обувь.