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Происшествия
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Происшествия
Ураган «Ирма» затопил деловой центр Майами
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    Ураган «Ирма» затопил деловой центр Майами

    8:37  11 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» затопил деловой центр Майами

    Майами, 11 сентября. Обрушившийся на южные берега США ураган «Ирма», которому незадолго до вступления на берег была вновь присвоена высшая пятая категория опасности, принес во Флориду катастрофических масштабов наводнения. Видеозаписи, сделанные в деловом центре Майами, свидетельствуют о том, что центр крупного города превратился в бурное море, а в возвышающихся над волнами небоскребах прячутся люди, решившие не покидать город при эвакуации.

    В настоящее время в штате Флорида более 3,4 миллионов домов оказались без электричества, эвакуированы около 7 миллионов человек. Власти штата уточняют количество погибших и пострадавших в результате удара стихии, точные данные пока неизвестны. Постоянная скорость ветра в урагане «Ирма» достигает 160 км/час, от него уже пострадал город Форт-Майерс, а в настоящее время ураган приближается к Сэйнт-Питерсбургу.

    Несмотря на более чем суровые погодные условия, после эвакуации немедленно началось мародерство — причем грабителей интересуют не предметы первой необходимости, а оставленные при эвакуации дорогие товары, например, обувь.

     

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    Автор: Валентин Меликов
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