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Россия
Пресс-служба Кремля показала паспорт Путина
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    Пресс-служба Кремля показала паспорт Путина

    8:08  11 Сентября 2017  /обновлено: 8:08  11 Сентября 2017
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    Пресс-служба Кремля показала паспорт Путин

    Москва, 11 сентября. Пресс-служба Кремля ранее сообщила о том, что глава РФ Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах и показала паспорт президента страны.

    Пресс-служба Кремля показала паспорт Путин

    Напомним, в минувшее воскресенье Путин проголосовал на муниципальных выборах в российской столице. Отвечая на вопрос журналистов, за кого он отдал свой голос, президент РФ сказал, что «это секретная информация».

    Глава российского государства предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, а затем получил бюллетень и проследовал в кабинку для голосования.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #голосование
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