Пресс-служба Кремля показала паспорт Путин

Пресс-служба Кремля показала паспорт Путина
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Москва, 11 сентября. Пресс-служба Кремля ранее сообщила о том, что глава РФ Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах и показала паспорт президента страны.
Напомним, в минувшее воскресенье Путин проголосовал на муниципальных выборах в российской столице. Отвечая на вопрос журналистов, за кого он отдал свой голос, президент РФ сказал, что «это секретная информация».
Глава российского государства предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, а затем получил бюллетень и проследовал в кабинку для голосования.