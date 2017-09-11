Пресс-служба Кремля показала паспорт Путин

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Москва, 11 сентября. Пресс-служба Кремля ранее сообщила о том, что глава РФ Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах и показала паспорт президента страны.

Напомним, в минувшее воскресенье Путин проголосовал на муниципальных выборах в российской столице. Отвечая на вопрос журналистов, за кого он отдал свой голос, президент РФ сказал, что «это секретная информация».

Владимир Путин приехал на выборы: Президент голосует за муниципального депутата pic.twitter.com/5gZ03tEWJC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 10, 2017

Глава российского государства предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, а затем получил бюллетень и проследовал в кабинку для голосования.