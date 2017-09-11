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Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:22  11 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 11 сентября. Вооруженные силы Украины 12 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской народной республики. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.  

    По данным народной милиции, киевские военные 12 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию республики из минометов и гранатометов, а также стрелкового оружия.

    Под обстрелом киевских силовиков оказались населенные пункты Фрунзе, Желобок, Знаменка, Молодежное, Лозовое, Калиновка, а также Первомайск.

    Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    В общей сложности ВСУ выпустили примерно 54 снаряда. 

    В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших. 

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    Автор: Дана Балан
    #всу #донбасс #лнр #луганск
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