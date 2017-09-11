«Краснодарский метеорит» ставропольцы приняли за НЛО и ракету КНДР

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Краснодар, 11 сентября. Жители Ставрополья приняли увиденный в небе метеорит за неопознанный летающий объект.

В Сети опубликован ролик под названием «Краснодарский метеорит». На кадрах видно, как вспышка в небе двигается с невероятной скоростью. Объект пролетает прямо над городом.

В комментариях к записи пользователи Интернета предположили, что это может быть ракета, выпущенная КНДР. По мнению других это может быть кораблем пришельцев.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о падении неизвестного «огненного шара», который пролетел с южной стороны неба на северную над Краснодаром.