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Кобзон рассказал, как отметит свое 80-летие
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    Кобзон рассказал, как отметит свое 80-летие

    8:07  11 Сентября 2017
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    Кобзон рассказал, как отметит свое 80-летие

    Москва, 11 сентября. В понедельник одному из самых известных в стране эстрадных певцов — народному артисту СССР Иосифу Кобзону — исполняется 80 лет. Свой юбилей Кобзон намерен отметить громко, дав концерт в Государственном Кремлевском дворце, поскольку, по собственным словам «неистово любит петь».

    Кобзон рассказал, как отметит свое 80-летие

    «У нас это будет первый сольный концерт 80-летнего певца», — отметил Кобзон, подчеркнув, что концертная деятельность для него даже в столь почтенном возрасте не в тягость, а в радость.

    Певец отметил, что в юбилейном творческом вечере примут участие его друзья и коллеги — Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, «Хор Турецкого», Московский государственный академический камерный хор и Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова.

    «Если когда-нибудь, выйдя на сцену, я увижу полупустой зал, это будет мой последний концерт. Вернее, — крайний, ведь афганцы не говорят слово «последний», — заявил бывавший в Афганистане Кобзон в интервью ТАСС.

    Кобзон рассказал, как отметит свое 80-летие 

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    Автор: Валентин Меликов
    #кобзон
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