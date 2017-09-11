Кобзон рассказал, как отметит свое 80-летие 

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Москва, 11 сентября. В понедельник одному из самых известных в стране эстрадных певцов — народному артисту СССР Иосифу Кобзону — исполняется 80 лет. Свой юбилей Кобзон намерен отметить громко, дав концерт в Государственном Кремлевском дворце, поскольку, по собственным словам «неистово любит петь».

«У нас это будет первый сольный концерт 80-летнего певца», — отметил Кобзон, подчеркнув, что концертная деятельность для него даже в столь почтенном возрасте не в тягость, а в радость.

Певец отметил, что в юбилейном творческом вечере примут участие его друзья и коллеги — Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, «Хор Турецкого», Московский государственный академический камерный хор и Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова.