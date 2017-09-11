На развитие телемедицины в России привлекут криптовалюту

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Москва, 11 сентября. Фонд института развития Интернета, о создании которого было объявлено на днях, начал подготовку к выходу на первичное размещение криптовалюты — Initial Coin Offering (ICO).

Как пишет газета «Известия», ведомство будет заниматься телемедицинскими проектами. На реализацию этих проектов планируется собрать $60 миллионов.

Отмечается, что в фонде будут выявлять проблемы развития цифровой медицины и разрабатывать меры для их преодоления.