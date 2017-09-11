Главный госавтоинспектор страны рассказал, из-за чего в России снизилась аварийность

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Москва, 11 сентября. Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, как удалось в течение 11 лет снизить число погибших в ДТП в два раза.

Как сообщают «Известия», в России, начиная с 2006 года, количество жертв в дорожно-транспортных происшествиях сократилось с 37 тысяч в год до 20 тысяч. По мнению генерал-майора такого показателя удалось достичь благодаря развертыванию систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

По словам руководителя ГИБДД, подобного рода системы были развернуты в качестве пилота Москве и Московской области, Казани и Краснодарском крае, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«В перечисленных регионах самый низкий уровень аварийности по тяжести последствий. В Москве он практически в три раза ниже, чем в среднем по России, и в дальнейшем систему планируют развивать», — отметил Черников.

Добавим, что в стране сейчас работают свыше 7,5 тысяч комплексов систем автоматической фото- и видеофиксации. Как уточнил главный госавтоинспектор РФ, до конца года в регионах установят еще 2,5 тысячи подобных комплексов.