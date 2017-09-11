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Мировые звезды приедут в Россию: сборная Бразилии в числе фаворитов на ЧМ-2018
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    Мировые звезды приедут в Россию: сборная Бразилии в числе фаворитов на ЧМ-2018

    7:56  11 Сентября 2017
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    Мировые звезды приедут в Россию: сборная Бразилии в числе фаворитов на ЧМ-2018

    Москва, 11 сентября. Восемь национальных команд преждевременно завоевали путевки на российский чемпионат мира-2018 — в их числе сборная Бразилии.

    По словам российского тренера Рината Билялетдинова, однозначно бразильцы в любом турнире значатся в ранге фаворитов, правда, они в течение многих лет ничего не выигрывали из-за обновления состава, смены поколений, пишут «Известия».

    «Для бразильцев очень важно, в каком состоянии к турниру подойдут их главные лидеры, в частности Неймар», — подчеркнул специалист, отметив, что для 25-летнего форварда ПСЖ грядущий ЧМ-2018 станет одним из главных моментов в профессиональной карьере.

    Напомним, ранее участие в ЧМ-2018 себе гарантировали Иран, Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, Мексика, Бельгия. 

    Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в Кремле 1 декабря. 

    Мировые звезды приедут в Россию: сборная Бразилии в числе фаворитов на ЧМ-2018

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    Автор: Дана Балан
    #футбол #бразилия #чм-2018 #неймар
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