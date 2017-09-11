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Общество
Полиция Лондона изобрела новый метод борьбы с террористами
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    Полиция Лондона изобрела новый метод борьбы с террористами

    7:40  11 Сентября 2017
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    Полиция Лондона изобрела новый метод борьбы с террористами

    Лондон, 11 сентября. Полиция в Великобритании придумала новый способ борьбы с террористами.

    Как пишет The Times со ссылкой на заявление правоохранительных органов, новинка касается случаев, когда совершается захват автомобилей, чтобы затем врезаться в толпу. Для остановки таких автомобилей в полиции предложили использовать специальную сеть с вольфрамовыми шипами.

    Средство, получившее название Talon, развертывается на дороге перед движущимся транспортным средством. Шипы сети вонзаются в колеса автомобиля и опутывают их. Автомобиль таким образом не может ехать дальше.

    Отмечается, что такие сети будут развертывать вокруг мест проведения массовых мероприятий.

    Полиция Лондона изобрела новый метод борьбы с террористами

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    Автор: Алия Садыкова
    #полиция #лондон
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