Полиция Лондона изобрела новый метод борьбы с террористами

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Лондон, 11 сентября. Полиция в Великобритании придумала новый способ борьбы с террористами.

Как пишет The Times со ссылкой на заявление правоохранительных органов, новинка касается случаев, когда совершается захват автомобилей, чтобы затем врезаться в толпу. Для остановки таких автомобилей в полиции предложили использовать специальную сеть с вольфрамовыми шипами.

Средство, получившее название Talon, развертывается на дороге перед движущимся транспортным средством. Шипы сети вонзаются в колеса автомобиля и опутывают их. Автомобиль таким образом не может ехать дальше.

Отмечается, что такие сети будут развертывать вокруг мест проведения массовых мероприятий.