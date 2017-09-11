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Встреча по Сирии в Астане пройдет 15 сентября — МИД Казахстана
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    Встреча по Сирии в Астане пройдет 15 сентября — МИД Казахстана

    7:41  11 Сентября 2017
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    Встреча по Сирии в Астане пройдет 15 сентября — МИД Казахстана

    Астана, 11 сентября. Пленарное заседание в рамках шестого раунда переговоров по урегулированию в Сирии в столице Казахстана запланировано на 15 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба дипломатического ведомства Казахстана. 

    По информации ведомства, как сообщалось ранее, встреча по урегулированию ситуации в Сирии на астанинской платформе запланирована на 14-15 сентября. 

    Встреча по Сирии в Астане пройдет 15 сентября — МИД Казахстана

    Также в МИД Казахстана пригласили представителей СМИ для освещения мероприятия.

    «Приглашаем вас к информационному освещению пленарного заседания встречи, которое состоится 15 сентября ‬в гостинице Rixos President Astana», — следует из сообщения МИД.

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #переговоры #казахстан #астана #мид казахстана
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