Встреча по Сирии в Астане пройдет 15 сентября — МИД Казахстана

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Астана, 11 сентября. Пленарное заседание в рамках шестого раунда переговоров по урегулированию в Сирии в столице Казахстана запланировано на 15 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба дипломатического ведомства Казахстана.

По информации ведомства, как сообщалось ранее, встреча по урегулированию ситуации в Сирии на астанинской платформе запланирована на 14-15 сентября.

Также в МИД Казахстана пригласили представителей СМИ для освещения мероприятия.