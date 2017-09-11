Видео прорыва Саакашвили через границу Украины появилось в Сети

В Избранное

Краковец, 11 сентября. Государственная пограничная служба Украины ничего не смогла противопоставить «группе поддержки» экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который вчера прорвался на территорию Украины вопреки лишению гражданства и угрозам украинских правоохранительных органов. Госпогранслужба опубликовало в Интернете видео прорыва, наглядно показав, насколько хрупка граница Украины.

«Группа поддержки» Саакашвили, состоящая из очень крепких мужчин, окружила своего лидера плотным кольцом, не давая пограничникам подобраться к нему. Впрочем, бойцам Госпогранслужбы Украины не до того — выстроившись в тонкую цепь около КПП «Шегени» на польско-украинской границе, они безуспешно пытаются противостоять толпе, наседающей на них с обеих сторон.

На данный момент известно о 17 пострадавших в результате прорыва Саакашвили с «группой поддержки». Киевские власти открыли по данному случаю уголовное производство о незаконном пересечении границы. Напомним, Грузия уже объявляла Саакашвили в международный розыск по ряду уголовных дел.