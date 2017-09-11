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Происшествия
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Украина
Видео прорыва Саакашвили через границу Украины появилось в Сети
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    Видео прорыва Саакашвили через границу Украины появилось в Сети

    7:44  11 Сентября 2017
    1269

    Видео прорыва Саакашвили через границу Украины появилось в Сети

    Краковец, 11 сентября. Государственная пограничная служба Украины ничего не смогла противопоставить «группе поддержки» экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который вчера прорвался на территорию Украины вопреки лишению гражданства и угрозам украинских правоохранительных органов. Госпогранслужба опубликовало в Интернете видео прорыва, наглядно показав, насколько хрупка граница Украины.

    «Группа поддержки» Саакашвили, состоящая из очень крепких мужчин, окружила своего лидера плотным кольцом, не давая пограничникам подобраться к нему. Впрочем, бойцам Госпогранслужбы Украины не до того — выстроившись в тонкую цепь около КПП «Шегени» на польско-украинской границе, они безуспешно пытаются противостоять толпе, наседающей на них с обеих сторон.

    На данный момент известно о 17 пострадавших в результате прорыва Саакашвили с «группой поддержки». Киевские власти открыли по данному случаю уголовное производство о незаконном пересечении границы. Напомним, Грузия уже объявляла Саакашвили в международный розыск по ряду уголовных дел.

    Видео прорыва Саакашвили через границу Украины появилось в Сети

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    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили
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