Евстифеев убедительно выиграл выборы главы Марий Эл

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Йошкар-Ола, 11 сентября. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев одержал убедительную победу на губернаторских выборах, набрав 88,27% голосов избирателей.

Об этом стало известно после обработки 100% протоколов прошедшего накануне волеизъявления граждан. Как сообщает пресс-служба регионального Центризбиркома, явка на выборах в Марий Эл составила 43,62%.

Второе место, значительно отстав от победителя, занял представитель ЛДПР Альберт Федоров, симпатиями к которому прониклись чуть более 5% жителей республики. Третьей в выборной кампании финишировала Наталия Глущенко (СР) с результатом почти 3,5%.

Добавим, что беспартийного Евстифеева, назначенного Путиным врио главы Марий Эл 6 апреля текущего года, на выборы выдвинула «Единая Россия», а чуть позже о поддержке губернатора заявила КПРФ.

Эксперты прогнозировали безусловную победу объединенного кандидата «единороссов» и коммунистов уже в первом туре, однако куда с меньшим результатом. Инаугурация набравшего феноменальные 88% голосов избирателей Александра Евстифеева пройдет в самые ближайшие дни.