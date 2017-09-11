Форвард Ничушкин объяснил, за счет чего ЦСКА разгромил «Динамо»

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Москва, 11 сентября. Хоккейный клуб ЦСКА одержал седьмую победу кряду в Континентальной хоккейной лиге перед дальневосточным турне. В конце прошлого месяца столичные армейцы разгромили «Динамо» со счетом 6:1.

По словам форварда ЦСКА Валерия Ничушкина, два матча с «Динамо», поскольку прошлая встреча также вышла не простой, невзирая на крупный счет, пишут «Известия».

«Но не могли забросить шайбу в первом периоде. Сейчас тоже встреча нелегко далась. Вовремя забили победный гол, а до этого нас вратарь несколько раз выручил. Мы имели много моментов у чужих ворот, которые надо было реализовывать», — отметил нападающий.

Ничушкин также добавил, что у «Динамо» был шанс забивать, а также они отлично сыграли в защите, поэтому игра выдалась крайне напряженной.

В понедельник, 11 сентября, ЦСКА сыграет в гостях против «Кунь Луня».