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Российского потребителя стали меньше обманывать
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    Российского потребителя стали меньше обманывать

    7:19  11 Сентября 2017
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    Российского потребителя стали меньше обманывать

    Москва, 11 сентября. В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор зафиксировал на треть меньше случаев обмана потребителей, чем за тот же период 2016 года.

    Как пишет газета «Известия», также начало снижаться и число других нарушений прав потребителей.

    Эксперты объясняют такие изменения активизацией борьбы за покупателя. Отмечается, что за шесть месяцев ведомство организовало 25,5 тысяч проверок торгующих организаций и выявило 17,7 тысяч нарушений. Годом ранее эта цифра ровнялась 17,8 тысячам нарушений.

    Российского потребителя стали меньше обманывать

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    Автор: Алия Садыкова
    #рынок #потребитель
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