Российского потребителя стали меньше обманывать

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Москва, 11 сентября. В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор зафиксировал на треть меньше случаев обмана потребителей, чем за тот же период 2016 года.

Как пишет газета «Известия», также начало снижаться и число других нарушений прав потребителей.

Эксперты объясняют такие изменения активизацией борьбы за покупателя. Отмечается, что за шесть месяцев ведомство организовало 25,5 тысяч проверок торгующих организаций и выявило 17,7 тысяч нарушений. Годом ранее эта цифра ровнялась 17,8 тысячам нарушений.