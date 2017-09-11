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Актер Тиль Швайгер призвал власти ФРГ налаживать отношения с Россией
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    Актер Тиль Швайгер призвал власти ФРГ налаживать отношения с Россией

    9:20  11 Сентября 2017  /обновлено: 10:44  11 Сентября 2017
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    Актер Тиль Швайгер призвал власти ФРГ налаживать отношения с Россией

    Берлин, 11 сентября. Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер заявил, что выступает за отмену введенных Берлином антироссийских санкций и считает, что власти ФРГ должны стараться налаживать отношения с официальной Москвой. Швайгер заявил, что его друзья в России страдают из-за конфликта и санкций.

    «Я считаю несправедливым, что американская экономика извлекает выгоду из того, что мы принимает санкции против российских фирм», — объявил Тиль Швайгер.

    По словам Швайгера, он намерен на предстоящих в выборах в бундестаг голосовать за Свободную демократическую партию Германии, поскольку ее лидер Кристиан Линднер пообещал «отложить вопрос по Крыму» ради улучшения отношений с Россией.

    Актер Тиль Швайгер призвал власти ФРГ налаживать отношения с Россией

    «По его словам, хорошие отношения с Россией в наших интересах. А санкции всего лишь обслуживают экономические интересы США. Мне понравилось, что кто-то наконец-то сказал это вслух», — отметил Швайгер.

    Актер заявил также, что для немцев российский менталитет гораздо ближе, чем американский.

    Актер Тиль Швайгер призвал власти ФРГ налаживать отношения с Россией

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    Автор: Валентин Меликов
    #швайгер
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