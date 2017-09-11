Актер Тиль Швайгер призвал власти ФРГ налаживать отношения с Россией

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Берлин, 11 сентября. Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер заявил, что выступает за отмену введенных Берлином антироссийских санкций и считает, что власти ФРГ должны стараться налаживать отношения с официальной Москвой. Швайгер заявил, что его друзья в России страдают из-за конфликта и санкций.

«Я считаю несправедливым, что американская экономика извлекает выгоду из того, что мы принимает санкции против российских фирм», — объявил Тиль Швайгер.

По словам Швайгера, он намерен на предстоящих в выборах в бундестаг голосовать за Свободную демократическую партию Германии, поскольку ее лидер Кристиан Линднер пообещал «отложить вопрос по Крыму» ради улучшения отношений с Россией.

«По его словам, хорошие отношения с Россией в наших интересах. А санкции всего лишь обслуживают экономические интересы США. Мне понравилось, что кто-то наконец-то сказал это вслух», — отметил Швайгер.

Актер заявил также, что для немцев российский менталитет гораздо ближе, чем американский.