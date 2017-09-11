Страшные кадры из Санкт-Петербурга: появилась онлайн-трансляция урагана-убийцы «Ирма»

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Санкт-Петербург (Флорида, США), 11 сентября. Онлайн-трансляция событий в американском городе Санкт-Петербург, на который накануне обрушился беспощадный ураган «Ирма», появилась в Сети.

Stunning drone footage captures severe damage, flooding in Naples after Hurricane #Irma plows through the area. https://t.co/OXfmsaECNM pic.twitter.com/2sK1Kqcz4g — ABC News (@ABC) September 11, 2017

Онлайн-трансляция ведется из доков американского города. На кадрах запечатлено, как усилился ветер и волны становятся все выше.

Ранее урагану-убийце была присвоена четвертая категория опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ирма» обрушилась на территорию острова Марко возле флоридского побережья.

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жителей Флориды в связи со стихийным бедствием.