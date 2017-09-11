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Страшные кадры из Санкт-Петербурга: появилась онлайн-трансляция урагана-убийцы «Ирма»
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    Страшные кадры из Санкт-Петербурга: появилась онлайн-трансляция урагана-убийцы «Ирма»

    7:16  11 Сентября 2017
    6395

    Страшные кадры из Санкт-Петербурга: появилась онлайн-трансляция урагана-убийцы «Ирма»

    Санкт-Петербург (Флорида, США), 11 сентября. Онлайн-трансляция событий в американском городе Санкт-Петербург, на который накануне обрушился беспощадный ураган «Ирма», появилась в Сети.

    Онлайн-трансляция ведется из доков американского города. На кадрах запечатлено, как усилился ветер и волны становятся все выше.

    Ранее урагану-убийце была присвоена четвертая категория опасности.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Ирма» обрушилась на территорию острова Марко возле флоридского побережья.

    Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жителей Флориды в связи со стихийным бедствием. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #сша #санкт-петербург #флорида #ураган #ирма
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