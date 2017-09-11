Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ирак: глава разведки ИГ уничтожен на западе страны
Россия
Российский бизнес могут обязать самостоятельно платить за утилизацию мусора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский бизнес могут обязать самостоятельно платить за утилизацию мусора

    7:05  11 Сентября 2017
    91

    Российский бизнес могут обязать самостоятельно платить за утилизацию мусора

    Москва, 11 сентября. Минстрой РФ подготовил поправки в закон «Об отходах производства и потребления», суть которых - обязать бизнес самостоятельно платить за утилизацию мусора.

    Как сообщают «Известия», новые обязанности могут возложить на производителей и поставщиков товаров, которым предложат на выбор — либо самим утилизировать отходы, либо платить утилизационные сборы, которые будут поступать в региональные бюджеты.

    Кроме того, специалисты федерального министерства предлагают обязать импортеров и производителей декларировать количество товаров, проданных в России. По задумке на основе полученных данных можно будет определять объем образовавшегося мусора.

    Как уточняется, предложенные российским министерством строительства и ЖКХ меры должны повысить уровень утилизации промышленных отходов в стране, который в настоящий момент не превышает 35%.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #россия #мусор #утилизация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 368

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        762

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14533

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        6067
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1631
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        370
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34252