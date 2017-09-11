Российский бизнес могут обязать самостоятельно платить за утилизацию мусора

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Москва, 11 сентября. Минстрой РФ подготовил поправки в закон «Об отходах производства и потребления», суть которых - обязать бизнес самостоятельно платить за утилизацию мусора.

Как сообщают «Известия», новые обязанности могут возложить на производителей и поставщиков товаров, которым предложат на выбор — либо самим утилизировать отходы, либо платить утилизационные сборы, которые будут поступать в региональные бюджеты.

Кроме того, специалисты федерального министерства предлагают обязать импортеров и производителей декларировать количество товаров, проданных в России. По задумке на основе полученных данных можно будет определять объем образовавшегося мусора.

Как уточняется, предложенные российским министерством строительства и ЖКХ меры должны повысить уровень утилизации промышленных отходов в стране, который в настоящий момент не превышает 35%.