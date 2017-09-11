Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Украина
Нацполиция Украины возбудила дело после «незаконного прорыва» Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нацполиция Украины возбудила дело после «незаконного прорыва» Саакашвили

    7:06  11 Сентября 2017
    835

    Нацполиция Украины возбудила дело после «незаконного прорыва» Саакашвили

    Киев, 11 сентября. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашви после его «прорыва» на территорию страны. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

    Львовская полиция завела дело на Саакашвили по факту происшествий возле контрольно-пропускного пункта на украинско-польской границе «Шегини».

    По данным ведомства, экс-лидер Грузии незаконно пересек границу, а «совершение такого рода преступления предусматривает наказание в виде тюремного срока», передает телеканал «360».

    Нацполиция Украины возбудила дело после «незаконного прорыва» Саакашвили

    Напомним, сторонники скандального политика Михаила Саакашвили, которого ранее Петр Порошенко лишил украинского гражданства, сумели прорвать оцепление правоохранительных органов на пропускном пункте «Шегини» на украинско-польской границе.

    Сообщалось, что в результате прорыва Саакашвили пострадали 17 силовиков. 

    Саакашвили смог просочиться на украинскую территорию.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #украина #саакашвили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 368

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        762

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14533

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5958
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1525
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        368
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34162