Нацполиция Украины возбудила дело после «незаконного прорыва» Саакашвили

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Киев, 11 сентября. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашви после его «прорыва» на территорию страны. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

Львовская полиция завела дело на Саакашвили по факту происшествий возле контрольно-пропускного пункта на украинско-польской границе «Шегини».

По данным ведомства, экс-лидер Грузии незаконно пересек границу, а «совершение такого рода преступления предусматривает наказание в виде тюремного срока», передает телеканал «360».

Напомним, сторонники скандального политика Михаила Саакашвили, которого ранее Петр Порошенко лишил украинского гражданства, сумели прорвать оцепление правоохранительных органов на пропускном пункте «Шегини» на украинско-польской границе.

Сообщалось, что в результате прорыва Саакашвили пострадали 17 силовиков.

Саакашвили смог просочиться на украинскую территорию.