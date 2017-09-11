Стало известно, когда в Россию вернутся турецкие помидоры

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Москва. 11 сентября. Запрещенные в 2016 году к ввозу в Россию турецкие помидоры могут вернуться на российский рынок в самое ближайшее время: уже в октябре. Источники в сельскохозяйственных объединениях сообщили СМИ, что планируется возвращение турецких томатов на российский рынок будет носить экспериментальный характер.

В октябре 2017 года планируется допустить на российский рынок до 300 тысяч тонн турецких помидоров, сообщили газете «Коммерсант» представители крупных производителей тепличных овощей. Официального комментария от соответствующих ведомства — Минсельхоза и Россельхознадзора — пока что нет.

Участники рынка отмечают, что в случае снятия эмбарго турецкие помидоры появятся на прилавке уже через две-три недели, а стоить они будут примерно на 40 рублей за килограмм дешевле, чем российские. Это вызывает опасения у российских производителей тепличных овощей — дешевые турецкие томаты будут раскупать гораздо более охотнее. С другой стороны, доступные томаты смогут увеличить спрос в целом по рынку.