Эксперты составили рейтинг телефонов Nokia старого поколения

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Москва, 11 сентября. Специалисты составили своеобразный ретро-рейтинг популярных лет так десять и более назад телефонов от Nokia.

Ведь, несмотря на повсеместное засилье современных гаджетов от Apple и смартфонов, работающих на платформе Android, у многих остались те самые не убиваемые телефоны финского производителя.

Безусловно, когда мы говорим Nokia, то подразумеваем легендарную модель Nokia 3310. А еще было аппараты серии Xpress Music, в частности — телефон Nokia X2–00 со стереодинамиками.

Среди раскладных телефонов эксперты отметили Nokia 6131 с кнопкой для раскрывания и хорошим экраном, а также аппараты Nokia X2–00 с необычным внешним видом в форме «гробика»