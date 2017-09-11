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КНДР приготовилась усмирить «американских преступников»
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    КНДР приготовилась усмирить «американских преступников»

    6:57  11 Сентября 2017  /обновлено: 10:48  11 Сентября 2017
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    КНДР приготовилась усмирить «американских преступников»

    Пхеньян, 11 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал продолжать научные разработки в военной сфере и повышать ядерный потенциал республики. Такое заявление он сделал на торжественном приеме для ученых, принимавших участие в разработке ядерной бомбы. В то же время МИД КНДР пообещал «великую боль и страдания» для США, если Совбез ООН примет санкции против страны. 

    Испытание водородной бомбы Ким Чен Ын расценил как великую победу. В своей речи лидер КНДР отметил, что ядерный потенциал необходим стране для самообороны. Однако МИД Северной Кореи настроен более воинственно: в случае принятия Совбезом ООН санкций против КНДР «американским преступникам» пообещали «великую боль и страдания». 

    Ранее Газета.ру сообщала, что в понедельник США намерены вынести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении Северной Кореи.

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    Автор: Ирина Новикова
    #санкции #сша #оон #кндр
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