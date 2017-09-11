Администрация Трампа пытается вынудить Тегеран отказаться от ядерной сделки

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Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не соблюдает условий ядерной сделки, а значит, нет смысла ее выполнять.

Как пишет газета «Известия», в американской администрации пытаются подтолкнуть Тегеран к одностороннему выходу из соглашения.

По мнению экспертов, Вашингтон делает это из-за того, чтобы самому не отказываться от соглашения и не объяснять свое решение партнерам в Европе. Как добавили специалисты, в связи с этим американцы слишком задирают планку по иранской сделке. То, что делает Вашингтон, на руку радикалам и консерваторам в Иране.