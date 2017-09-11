Сирия: ВКС РФ доставили в зону деэскалации «Хомс» продукты и медикаменты

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Дамаск (Сирия), 11 сентября. Российские военнослужащие доставили в зону деэскалации «Хомс» продукты и медикаменты.

Как сообщает РИА Новости, порядка четырех тонн продуктов питания и 500 кг лекарств предназначены для мирных жителей Эр-Растана, который находится на территории, контролируемой боевикам вооруженной сирийской оппозиции.

«Выдаем продовольственные наборы, а также мешки с мукой и сахаром — самый необходимый минимум. Ведь гуманитарная помощь жизненно необходима местным жителям», — рассказал журналистам представитель Центра по примирению сторон в САР Александр Сазонов.

По словам военного, в планах ВКС РФ — увеличить объемы гуманитарной помощи, которые будут поставляться в зону деэскалации. Впрочем, это далеко не все — в планах центра открыть на территории Эр-Растана полноценную больницу.

«В ближайшее время здесь вместо обычного медицинского пункта будет открыта полноценная больница, — сразу после поступления нужного количества лекарств», — пояснил представитель медицинского отделения центра Владимир Корзоватых.

Добавим, что в Сирии созданы три зоны деэскалации: между городами Хомс и Хама, в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска), а также в провинции Даръа (на границе Сирии с Иорданией).