Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ доставили в зону деэскалации «Хомс» продукты и медикаменты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ВКС РФ доставили в зону деэскалации «Хомс» продукты и медикаменты

    6:34  11 Сентября 2017
    147

    Сирия: ВКС РФ доставили в зону деэскалации «Хомс» продукты и медикаменты

    Дамаск (Сирия), 11 сентября. Российские военнослужащие доставили в зону деэскалации «Хомс» продукты и медикаменты.

    Как сообщает РИА Новости, порядка четырех тонн продуктов питания и 500 кг лекарств предназначены для мирных жителей Эр-Растана, который находится на территории, контролируемой боевикам вооруженной сирийской оппозиции.

    «Выдаем продовольственные наборы, а также мешки с мукой и сахаром — самый необходимый минимум. Ведь гуманитарная помощь жизненно необходима местным жителям», — рассказал журналистам представитель Центра по примирению сторон в САР Александр Сазонов.

    По словам военного, в планах ВКС РФ — увеличить объемы гуманитарной помощи, которые будут поставляться в зону деэскалации. Впрочем, это далеко не все — в планах центра открыть на территории Эр-Растана полноценную больницу.

    «В ближайшее время здесь вместо обычного медицинского пункта будет открыта полноценная больница, — сразу после поступления нужного количества лекарств», — пояснил представитель медицинского отделения центра Владимир Корзоватых.

    Добавим, что в Сирии созданы три зоны деэскалации: между городами Хомс и Хама, в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска), а также в провинции Даръа (на границе Сирии с Иорданией).

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #сирия #вкс рф #хомс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 368

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        762

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14533

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5958
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1525
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        368
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34162