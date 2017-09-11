В России прокомментировали слова Меркель о сходстве Крыма с ГДР

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Москва, 11 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила Крым с разделенной прежде на ГДР и ФРГ Германией. Российские политики, в частности, депутат Госдумы Руслан Бальбек, усмотрели в заявлении Меркель откровенно антироссийскую позицию.

Бальбек в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что Меркель «лукавит». Депутат отметил: то, что Германия была разделена, — это исторический факт, равно как и то, что Крым всегда ассоциировался с Россией и отошел к Украине незаконно. Бальбек выразил мнение, что Меркель таким образом попыталась воздействовать на «не самый образованный электорат».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети отметила, что Меркель решила «сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии», и назвала слова канцлера «железобетонным аргументом».