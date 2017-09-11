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В России прокомментировали слова Меркель о сходстве Крыма с ГДР
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    В России прокомментировали слова Меркель о сходстве Крыма с ГДР

    6:42  11 Сентября 2017  /обновлено: 12:21  11 Сентября 2017
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    В России прокомментировали слова Меркель о сходстве Крыма с ГДР

    Москва, 11 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила Крым с разделенной прежде на ГДР и ФРГ Германией. Российские политики, в частности, депутат Госдумы Руслан Бальбек, усмотрели в заявлении Меркель откровенно антироссийскую позицию. 

    Бальбек в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что Меркель «лукавит». Депутат отметил: то, что Германия была разделена, — это исторический факт, равно как и то, что Крым всегда ассоциировался с Россией и отошел к Украине незаконно. Бальбек выразил мнение, что Меркель таким образом попыталась воздействовать на «не самый образованный электорат». 

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети отметила, что Меркель решила «сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии», и назвала слова канцлера «железобетонным аргументом». 

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    Автор: Ирина Новикова
    #ангела меркель #мария захарова #крым #гдр
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