Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ирак: глава разведки ИГ уничтожен на западе страны
Новости Сирии
Сирия: в Дейр-эз-Зор направлен отряд противоминного центра ВС РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в Дейр-эз-Зор направлен отряд противоминного центра ВС РФ

    6:14  11 Сентября 2017
    610

    Сирия: в Дейр-эз-Зор направлен отряд противоминного центра ВС РФ

    Дамаск (Сирия), 11 сентября. Для работы в Дейр-эз-Зоре направлен передовой отряд международного противоминного центра ВС РФ.

    «Более 40 специалистов отряда, семь единиц специальной техники и группа кинологов с минно-розыскными собаками переброшены самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Хмеймим  в Сирии», — говорится в сообщении МО РФ.

    Как отмечается в сообщении, в ближайшее время военные будут направлены в освобожденные районы Дейр-эз-Зора, где будут вести работы по рекогносцировке и оценке масштабов предстоящего разминирования.

    «В первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры», — уточняется в сообщении.

    Добавим, что всего в Сирию для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 военнослужащих центра и 42 единицы специальной инженерной техники.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #сирия #дейр-эз-зор #мо рф #вс рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 368

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        762

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14533

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        6067
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1631
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        370
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34252