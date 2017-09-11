Сирия: в Дейр-эз-Зор направлен отряд противоминного центра ВС РФ

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Дамаск (Сирия), 11 сентября. Для работы в Дейр-эз-Зоре направлен передовой отряд международного противоминного центра ВС РФ.

«Более 40 специалистов отряда, семь единиц специальной техники и группа кинологов с минно-розыскными собаками переброшены самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Хмеймим в Сирии», — говорится в сообщении МО РФ.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время военные будут направлены в освобожденные районы Дейр-эз-Зора, где будут вести работы по рекогносцировке и оценке масштабов предстоящего разминирования.

«В первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры», — уточняется в сообщении.

Добавим, что всего в Сирию для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 военнослужащих центра и 42 единицы специальной инженерной техники.