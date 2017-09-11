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Сирия новости 11 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ
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    Сирия новости 11 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    7:00  11 Сентября 2017
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    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    Сирия, 11 сентября. Армия правительства Сирии контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке ликвидировали более 20 террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, установили контроль над электростанцией у деревни Кулейб Альтур в Хаме.

    «Исламское государство»: в боях с представителями SDF**** в провинции Ракка уничтожены более 20 террористов «Исламского государства».

    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    «Файлак ар-Рахман» вновь заминировали и взорвали здание с правительственными войсками в Джобаре, убив более 15 солдат, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Президент Сирии Башар Асад отмечает день рождения.

    Армия правительства Сирии захватила у границы с Иорданией пикап боевиков, загруженный боеприпасами, сказано в Twitter (@Souria4Syrians).

    Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия»** (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    SDF взяли под контроль промзону в пригороде Дейр эз-Зора и теперь они всего в 15 километрах от города, сообщает пользователь Twitter @ ThomasVLinge.

    Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    Ожесточенные бои между SDF и террористами «Исламского государства» идут в районах Ракки Мансур и Такана, уничтожены 23 террориста «Исламского государства» и два бойца SDF, сказано в Twitter (@ClaudiaAlMina).

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ* уже освобождено  более половины города.

    Провинция Хама

    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

    Правительственные войска установили контроль над важной электростанцией в километре к востоку от деревни Кулейб Альтур восточнее Саламии, сообщает портал Almasdarnews.

    Изображения со спутника подтверждают ущерб, нанесенный израильскими ВВС научно-исследовательскому центру к северо-востоку от Масиафа, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

    Провинция Хасака

    Через Камышлы прошел конвой техники США для курдов, сказано в Twitter (@AfarinMamosta).

    Местные источники сообщают, что курдская милиция Асаиш ворвалась в школы в Хасаке и арестовала нескольких учителей, сообщает пользователь Twitter @AlDorarAlShamia.

    Ливан

    Средства ПВО Сирии (С-200) сбили израильский истребитель F-15s над ливанским населенным пунктом Сидон, сказано в Twitter (@WaelHussaini). В настоящее время информация проверяется.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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    Сирия новости 11 сентября 12.30: наступление курдов в Дейр эз-Зоре, радикал ССА попал в плен к ИГ в Даръа
    Сирия итоги за сутки на 11 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, 17 человек убито ударами коалиции в Абу Кемале
    Сирия новости 10 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили захват горы Тарда в Дейр эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» обстреливает мирное поселение в Хаме
    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора
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