Сирия новости 11 сентября 07.00: САА контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожили более 20 боевиков ИГ

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Сирия, 11 сентября. Армия правительства Сирии контролирует трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, в Ракке ликвидировали более 20 террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль трассу Пальмира – Дейр эз-Зор, установили контроль над электростанцией у деревни Кулейб Альтур в Хаме.

«Исламское государство»: в боях с представителями SDF**** в провинции Ракка уничтожены более 20 террористов «Исламского государства».

Провинция Дамаск

«Файлак ар-Рахман» вновь заминировали и взорвали здание с правительственными войсками в Джобаре, убив более 15 солдат, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Президент Сирии Башар Асад отмечает день рождения.

Армия правительства Сирии захватила у границы с Иорданией пикап боевиков, загруженный боеприпасами, сказано в Twitter (@Souria4Syrians).

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия»** (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Дейр эз-Зор

SDF взяли под контроль промзону в пригороде Дейр эз-Зора и теперь они всего в 15 километрах от города, сообщает пользователь Twitter @ ThomasVLinge.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Ракка

Ожесточенные бои между SDF и террористами «Исламского государства» идут в районах Ракки Мансур и Такана, уничтожены 23 террориста «Исламского государства» и два бойца SDF, сказано в Twitter (@ClaudiaAlMina).

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ* уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Правительственные войска установили контроль над важной электростанцией в километре к востоку от деревни Кулейб Альтур восточнее Саламии, сообщает портал Almasdarnews.

Изображения со спутника подтверждают ущерб, нанесенный израильскими ВВС научно-исследовательскому центру к северо-востоку от Масиафа, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Провинция Хасака

Через Камышлы прошел конвой техники США для курдов, сказано в Twitter (@AfarinMamosta).

Местные источники сообщают, что курдская милиция Асаиш ворвалась в школы в Хасаке и арестовала нескольких учителей, сообщает пользователь Twitter @AlDorarAlShamia.

Ливан

Средства ПВО Сирии (С-200) сбили израильский истребитель F-15s над ливанским населенным пунктом Сидон, сказано в Twitter (@WaelHussaini). В настоящее время информация проверяется.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)