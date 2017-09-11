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Раскрыты подробности драки сторонников Саакашвили с силовиками на границе Украины
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    Раскрыты подробности драки сторонников Саакашвили с силовиками на границе Украины

    6:22  11 Сентября 2017
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    Раскрыты подробности драки сторонников Саакашвили с силовиками на границе УкраиныКиев, 11 сентября. МВД Украины сообщило, что одиннадцать сотрудников полиции пострадали во время прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.

    Сообщается, что медицинская помощь потребовалась пяти сотрудникам патрульной полиции и шести бойцам полка полиции особого назначения.

    Отмечается, что медики диагностировали у пострадавших закрытые травмы головы и грудной клетки.

    Ранее Газета.ру сообщала, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление пограничников на КПП «Шегини».

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    Автор: Ирина Новикова
    #украина #михаил саакашвили #граница #полицейские
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