Раскрыты подробности драки сторонников Саакашвили с силовиками на границе Украины

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Киев, 11 сентября. МВД Украины сообщило, что одиннадцать сотрудников полиции пострадали во время прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась пяти сотрудникам патрульной полиции и шести бойцам полка полиции особого назначения.

Отмечается, что медики диагностировали у пострадавших закрытые травмы головы и грудной клетки.

Ранее Газета.ру сообщала, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление пограничников на КПП «Шегини».