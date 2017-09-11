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Украина
Пограничники Украины призвали сторонников Саакашвили пройти границу по закону
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    Пограничники Украины призвали сторонников Саакашвили пройти границу по закону

    5:48  11 Сентября 2017
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    Пограничники Украины призвали сторонников Саакашвили пройти границу по закону

    Киев, 11 сентября. Пограничная служба Украины призвала сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться к КПП и оформить все необходимые документы.

    Как сообщает телеканал РЕН, пограничникам необходимо нужным образом оформить факт того, что участники так называемого «прорыва Саакашвили» законно пересекли границу.

    При этом эта просьба не касается непосредственно бывшего губернатора Одесской области. Как  пояснили в Госпогранслужбе, правовая оценка действий Саакашвили будет дана позже.

    Напомним, что накануне сторонники  и сам Михаил Саакашвили незаконно прорвались на территорию незалежной. При этом во время завязавшейся потасовки были покалечены несколько силовиков.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #украина #михаил саакашвили
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