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Роспотребнадзор сообщил об угрозе эпидемии гепатита А в США
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    Роспотребнадзор сообщил об угрозе эпидемии гепатита А в США

    6:00  11 Сентября 2017
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    Роспотребнадзор сообщил об угрозе эпидемии гепатита А в США

    Москва, 11 сентября. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в США произошла вспышка гепатита А.

    По данным ведомства, 1 сентября медицинская служба Сан Диего объявила о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А, говорится в материале Газеты.ру.

    Отмечается, что согласно данным на начало сентября гепатит А обнаружили у 379 человек, 15 из которых умерли.

    В настоящее время муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #роспотребнадзор #гепатит
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