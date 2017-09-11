Роспотребнадзор сообщил об угрозе эпидемии гепатита А в США

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Москва, 11 сентября. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в США произошла вспышка гепатита А.

По данным ведомства, 1 сентября медицинская служба Сан Диего объявила о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А, говорится в материале Газеты.ру.

Отмечается, что согласно данным на начало сентября гепатит А обнаружили у 379 человек, 15 из которых умерли.

В настоящее время муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные.