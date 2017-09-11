Савченко предварительно победил на выборах губернатора Белгородской области

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Белгород, 11 сентября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко останется руководить регионом на очередной срок.

Как сообщает Газета.ru, возглавляющий область с 2003 года политик на прошедших накануне выборах удержал убедительную победу, набрав 69,29% голосов граждан, наделенных избирательным правом.

«К 03:16 в Белгородской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. За кандидата от «Единой России» Евгения Савченко проголосовало 69,29%», — опубликовал сообщение местный ЦИК.

Добавим, что это не официальные, а предварительные данные. На втором месте после обработки100% протоколов, набрав почти 16% голосов избирателей – представитель КПРФ Станислав Панов. Третьим в выборной гонке финишировал либерал-демократ Константин Климашевский (более 8%).