Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ирак: глава разведки ИГ уничтожен на западе страны
Россия
Эксперты рассказали, чем может грозить отказ Центробанка от автоподписки к ИПК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали, чем может грозить отказ Центробанка от автоподписки к ИПК

    5:24  11 Сентября 2017
    103

    Эксперты рассказали, чем может грозить отказ Центробанка от автоподписки к ИПК

    Москва, 11 сентября. Эксперты рассказали, чем может грозить отказ Центробанка от автоподписки к индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК).

    Как сообщают «Известия», подобный отказ может сократить в 10 раз сумму поступлений в ИПК. Об этом предупреждают в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), уточняя, что после принятия подобного решения количество потенциальных участников может снизиться до 100 тысяч человек с нынешних 10 миллионов.

    При этом, как утверждают в Центробанке, «замена автоподписки на авторегистрацию с подписанием договора самим работником по сути не меняет систему добровольных пенсионных накоплении».

    На что в АНПФ возразили, что подобная практика может перерасти в то, что работодатель, предлагая держать пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, может начать навязывать те или иные фонды.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #россия #пенсия #пенсионный фонд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 370

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        772

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14555

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4440
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        6067
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1631
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        370
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34252