Эксперты рассказали, чем может грозить отказ Центробанка от автоподписки к ИПК

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Москва, 11 сентября. Эксперты рассказали, чем может грозить отказ Центробанка от автоподписки к индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК).

Как сообщают «Известия», подобный отказ может сократить в 10 раз сумму поступлений в ИПК. Об этом предупреждают в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), уточняя, что после принятия подобного решения количество потенциальных участников может снизиться до 100 тысяч человек с нынешних 10 миллионов.

При этом, как утверждают в Центробанке, «замена автоподписки на авторегистрацию с подписанием договора самим работником по сути не меняет систему добровольных пенсионных накоплении».

На что в АНПФ возразили, что подобная практика может перерасти в то, что работодатель, предлагая держать пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, может начать навязывать те или иные фонды.