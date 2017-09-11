РФ увеличила поставки овощей, мяса и рыбы в ближнее зарубежье

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Москва, 11 сентября. Евразийская экономическая комиссия сообщила об увеличившемся объеме поставок российских продуктов в ближнее зарубежье.

Сообщается, что был зафиксирован рост экспорта рыбы, мяса и овощей в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. По словам экспертов, это связано с увеличением производства продукции в нашей стране и насыщением внутреннего рынка продовольствием отечественного производства.

В материале газеты «Известия» также говорится, что Минсельхоз РФ объясняет наращивание поставок продукции в страны ЕАЭС целью насыщения общего рынка Евразийского экономического союза.

Ранее Газета.ру сообщала, что профицит внешней торговли России вырос на 8% в июне.