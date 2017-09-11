Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области

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Томск, 11 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин (партия «Единая Россия») по итогам подсчета 100% бюллетеней стал победителем выборов главы региона.

Сообщается, что Жвачкин получил 60,58% голосов избирателей. На втором месте находится кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, получивший 19,38% голосов избирателей.

Третье и четвертое места заняли Наталья Барышникова (КПРФ) и Александр Ростовцев («Справедливая Россия»), получившие 11,58% и 6,31% голосов избирателей.