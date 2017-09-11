Более 3 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана «Ирма»

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Майами, 11 сентября. Крупнейшая энергетическая компания Флориды FPL сообщила, что 3,3 миллиона человек в штате остались без электричества из-за урагана «Ирма».

Сообщается, что некоторые округа обесточены на 95%. В компании подчеркнули, что 16 тысяч сотрудников приступят к восстановительным работам сразу же, как только появится возможность.

Ранее Газета.ру сообщала, что Национальный центр США по предупреждению ураганов предупредил жителей Флориды об опасных для жизни наводнениях, которые могут возникнуть из-за урагана «Ирма».