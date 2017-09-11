Саакашвили попал на Украину с помощью сторонников

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Киев, 11 сентября. Государственная пограничная служба Украины заявила, что в воскресенье на пункте пропуска «Шегини» произошло массовое нарушение государственной границы.

Официальная украинская Госпогранслужба сообщила, что агрессивно настроенные сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов и полиции. После этого бывшему главе Одесской области вместе с народными депутатами удалось незаконно попасть на украинскую территорию.

Известно, что в результате потасовки пострадали почти 20 сотрудников украинских силовых ведомств.