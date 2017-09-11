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Происшествия
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Украина
Саакашвили попал на Украину с помощью сторонников
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    Саакашвили попал на Украину с помощью сторонников

    4:38  11 Сентября 2017  /обновлено: 5:30  11 Сентября 2017
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    Госпогранслужба Украины заявила, что сторонники Саакашвили массово прорвали границу

    Киев, 11 сентября. Государственная пограничная служба Украины заявила, что в воскресенье на пункте пропуска «Шегини» произошло массовое нарушение государственной границы.

    Официальная украинская Госпогранслужба сообщила, что агрессивно настроенные сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов и полиции. После этого бывшему главе Одесской области вместе с народными депутатами удалось незаконно попасть на украинскую территорию.

    Известно, что в результате потасовки пострадали почти 20 сотрудников украинских силовых ведомств. 

    Госпогранслужба Украины заявила, что сторонники Саакашвили массово прорвали границу

     

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    Автор: Ирина Новикова
    #госпогранслужба украины #михаил саакашвили #прорыв границы
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