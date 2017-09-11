Генпрокурор Украины назвал угрозой для государства поведение Саакашвили

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Киев, 11 сентября. Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко считает, что прорыв экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через границу угрожает украинской государственности.

По мнению Луценко, «борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство». Он также отметил, что несогласные с этим утверждением могут попытаться «прорвать грузинскую или британскую границу».

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано», — написал Луценко в своем Facebook.