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Итоги выборов в областную Думу подвели на Сахалине
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    Итоги выборов в областную Думу подвели на Сахалине

    3:58  11 Сентября 2017
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    Итоги выборов в областную Думу подвели на Сахалине

    Южно-Сахалинск, 11 сентября. Председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова сообщила, что партия «Единая Россия» победила на выборах в парламент Сахалинской области.

    Сообщается, что по итогу подсчета бюллетеней, «Единая Россия» набрала 44,64% голосов, получив девять мандатов.

    «Свои голоса за партию отдали более 44 тысяч сахалинцев и курильчан», — отметила Черкасова.Итоги выборов в областную Думу подвели на Сахалине

    Партия КПРФ получила 16,5% голосов (16 тысяч человек), за ЛДПР проголосовали 12,9 тысяч человек (13,2% голосов).

    Явка в регионе составила чуть более 25%.

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    Автор: Ирина Новикова
    #выборы #сахалин #областная дума
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