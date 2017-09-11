Итоги выборов в областную Думу подвели на Сахалине

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Южно-Сахалинск, 11 сентября. Председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова сообщила, что партия «Единая Россия» победила на выборах в парламент Сахалинской области.

Сообщается, что по итогу подсчета бюллетеней, «Единая Россия» набрала 44,64% голосов, получив девять мандатов.

«Свои голоса за партию отдали более 44 тысяч сахалинцев и курильчан», — отметила Черкасова.

Партия КПРФ получила 16,5% голосов (16 тысяч человек), за ЛДПР проголосовали 12,9 тысяч человек (13,2% голосов).

Явка в регионе составила чуть более 25%.