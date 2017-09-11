Сирия: ЦРУ попросило две оппозиционные группировки прекратить бои на юго-востоке

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Вашингтон, 11 сентября. Центральное разведывательное управление США обратилось к двум группам боевиков из вооруженной оппозиции с просьбой прекратить бои на юго-востоке Сирии.

Сообщается, что группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» и «Шахид Ахмад Абдо», входящие в «Сирийскую свободную армию», получили данное требование.

Отмечается, что они должны покинуть юго-восточную часть Сирии и отойти в Иорданию. Также группировки должны сдать тяжелую артиллерию и американские противотанковые ракеты.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сирийская вооруженная оппозиция сама должна бороться с террористами в зонах деэскалации.