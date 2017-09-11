Клинтон заявила, что больше не намерена баллотироваться в президенты США

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Вашингтон, 11 сентября. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что не планирует в будущем снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

По словам политика, активная часть ее карьеры завершена, однако она не покончила с политической деятельность совсем.

«Я поставила точку на выдвижении кандидатуры, однако я не покончила с политикой, поскольку я в прямом смысле верю, что на кону стоит будущее нашей страны», — подчеркнула Клинтон.

Также она отметила, что поражение на выборах до сих пор воспринимает болезненно, говорится в материале Газеты.ру.