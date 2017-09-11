Сирия: военная полиция РФ отправится в зону деэскалации в Идлибе

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Идлиб, 11 сентября. Источники в военно-дипломатических кругах сообщили, что российские военные полицейские будут контролировать зону деэскалации в провинции Идлиб в Сирии.

Сообщается, что военная полиция будет следить за выполнением режима прекращения огня и доставкой гуманитарной помощи в зону деэскалации.

«Сейчас идет обсуждение конкретных параметров функционирования этой зоны», — цитирует источник газета «Известия».

Отмечается также, что прибытие в регион военной полиции усилит российское влияние в этой части страны и не допустит перехода провинции под контроль Турции.

Ранее Газета.ру сообщала, что сирийское правительство опровергло сообщения ООН о применении химического оружия в Идлибе.