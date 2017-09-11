Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма»

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Майами, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп подписал документ, объявляющий штат Флорида зоной стихийного бедствия.

Пресс-служба Белого дома также сообщила, что американский глава поднял вопрос об оказании федеральной помощи пострадавшему от удара стихии штату.

В перечне этой программы — гранты на временное жилье, ремонт пострадавших помещений, мероприятия по покрытию незастрахованных имуществ.

Согласно прогнозу, более 30 млн человек могут так или иначе пострадать от действий урагана. Всего эвакуации подлежат более 6 миллионов человек.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп назвал обрушившийся на штат Флорида ураган «Ирма» «огромным монстром».