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Происшествия
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Происшествия
Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма»
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    Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма»

    2:44  11 Сентября 2017  /обновлено: 2:45  11 Сентября 2017
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    Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма»Майами, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп подписал документ, объявляющий штат Флорида зоной стихийного бедствия.

    Пресс-служба Белого дома также сообщила, что американский глава поднял вопрос об оказании федеральной помощи пострадавшему от удара стихии штату.

    В перечне этой программы — гранты на временное жилье, ремонт пострадавших помещений, мероприятия по покрытию незастрахованных имуществ.Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма»

    Согласно прогнозу, более 30 млн человек могут так или иначе пострадать от действий урагана. Всего эвакуации подлежат более 6 миллионов человек.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп назвал обрушившийся на штат Флорида ураган «Ирма» «огромным монстром».

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    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #флорида #ураган ирма #стихийное бедствие
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