Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма»
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Майами, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп подписал документ, объявляющий штат Флорида зоной стихийного бедствия.
Пресс-служба Белого дома также сообщила, что американский глава поднял вопрос об оказании федеральной помощи пострадавшему от удара стихии штату.
В перечне этой программы — гранты на временное жилье, ремонт пострадавших помещений, мероприятия по покрытию незастрахованных имуществ.
Согласно прогнозу, более 30 млн человек могут так или иначе пострадать от действий урагана. Всего эвакуации подлежат более 6 миллионов человек.
Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп назвал обрушившийся на штат Флорида ураган «Ирма» «огромным монстром».