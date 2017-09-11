Илюмжинов назвал крайне неприятной ситуацию с шахматистом без штанов

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Москва, 11 сентября. Глава международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов назвал крайне неприятной ситуацию, которая возникла вокруг канадского гроссмейстера Антона Ковалева на кубке мира по шахматам в Тбилиси.

Ковалев нарушил установленный на турнире дресс-код. Он выступал в шортах. После конфликта с организаторами канадец предпочел покинуть турнир.

Комментируя инцидент, Илюмжинов заметил, что организаторы могли и раньше обратить внимание Ковалева на его внешний вид.

Как правило, дресс-код оговаривается в контрактах шахматистов, — добавил Илюмжинов, слова которого цитирует RT.

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